شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الدولة تعاملت بحرفية في أزمتي كورونا والسيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه من اختصاصاته إيجاد إعلام قادر على مواجهة الإزمات، موضحا أن التعامل مع الإزمات يمر بـ 3 مراحل وهي قبل ومع وبعد الأزمة.
مؤكدا أن الدولة تعاملت بحرفية في موجة السيول الماضية، وكذلك في مواجهة أزمة كروونا حيث تم تشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة، وكانت تتخذ القرارات في اطار حماية المواطن والاقتصاد.
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور.
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