شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يطالب الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد الشاب المتحرش والمغتصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء مدونة لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن شهادات لفتيات على وقائع اغتصاب وتحرش جنسى بالفتيات.

وأكد المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع، وأهاب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقا للقانون.

وأعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة التام تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التي يتلقاها المكتب.

وذكر أنه يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي «01007525600»،أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي: [email protected]

وأوضح المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى اليكترونياً للنيابه العامه، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونياً الآن هي عبر الرقم الهاتفي «01111755959» بتطبيق «WhatsApp»، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5PajmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ملئ البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق «WhatsApp»، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

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