شكرا لقرائتكم خبر عن «المشدد» 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لطالب لاتهامه بفقء عين جاره في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بمعاقبة طالب ثانوي بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه تعويض مدني، لإتهامه بإحداث عاهه مستديمه بجاره.

قال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت المتهم «م-س» 18 عاما طالب، مقيم بمركز مغاغة، بالسجن 5 سنوات لقيامه بفقء عين المجني عليه «ميلاد-ف»، والتسبب في إحداث جرحا في عينه محدثا بها عاهة مستديمه، وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي في الواقعة التي أحالها المحامي العام لنيابات شمال المنيا في أواخر ديسمبر الماضي لمحكمة الجنايات.

أضاف المصدر، أن المحكمة ألزمت المتهم بالمصاريف وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم والشهود، واطلعت على تقرير الطب الشرعي في القضية التي قيدت تحت رقم 1301 لسنة 2019 كلي شمال المنيا.

وتعود أحداث الواقعه إلى مشاجرة بين المتهم والمجني عليه في 17 أغسطس من العام الماضي بإحدى قرى مركز مغاغة، بسبب خلافات الجيره.