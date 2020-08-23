شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القليوبية»: ١٢٢٣ مسجدًا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيتم افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «أبوالسعود» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه سيتواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة الجمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى ٔقرب مسجد لهم في حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقا، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من الوزارة.