«أوقاف القليوبية»: ١٢٢٣ مسجدًا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيتم افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف «أبوالسعود» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه سيتواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة الجمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى ٔقرب مسجد لهم في حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.
وأكد وكيل وزارة الأوقا، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من الوزارة.
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