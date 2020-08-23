شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ شهور.. انحسار كورونا لأقل مستوى يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الصحة تعافى 800 مصاب من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 65118 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 89 إصابة جديدة ووفاة 12 حالة جديدة، حيث ارتفع إجمالى المصابين إلى 97237 حالة، من ضمنهم 65118 حالة تعافى، و5243 وفاة.

أعلنت مستشفيات العزل فى المحافظات، أمس، خروج عدد من المتعافين من فيروس كورونا، واجراء ولادة قيصرية لسيدة فى البحيرة، ووفاة مسعف فى الدقهلية.

ففى قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودى، تعافى وخروج ٢٩١ حالة من مستشفى الصدر، بعد تحول نتائجهم إلى سلبية إثر تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، موضحا أن معدل الإصابات بالفيروس انخفض بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، وأن مستشفى الصدر بقنا لا يوجد به سوى حالتين فقط تتلقى العلاج، مؤكدا ان جهود الأطباء وفرق التمريض، بشأن تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى، ساهم فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء.

وفى البحيرة، أعلن مستشفى كفر الدوار العام، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تدعى «هند» من مركز الدلنجات، (مصابة بالفيروس)، وتكون الفريق الطبى من الدكتور مدحت عيد هليل، إخصائى نساء وتوليد والدكتور محمد حمادى حمدان، طبيب نساء وتوليد، والدكتور ممدوح جاد، إخصائى التخدير، والدكتورة رحاب عبد المنعم، إخصائى أطفال، وفريق التمريض المكون من هالة عبد العزيز محمود ونادية سعد عشماوى.

وقال «زايد» إن الحالة الصحية للسيدة، مستقرة وبصحة جيدة، وكذا المولود بصحة جيدة، لافتا إلى إجراء تحليل له، لبيان إصابته بالفيروس من عدمه، مع وضعه فى حضانة بالمستشفى وتخصيص فريق من التمريض لمتابعة حالته ورعايته.

وفى الإسكندرية، أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا، تعافى 16 حالة جديدة من المصابين، ليتجاوز إجمالى حالات الشفاء من الفيروس 450 حالة، منذ تحويل المستشفى الى عزل فى مارس الماضى. وقال «مختار»: ارتفعت حصيلة المحولين إلى التعافى المنزلى، إلى 118 حالة بعد تحويل 4 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند 463 حالة، مشيرا إلى أن المستشفى مجهز لعزل المصابين، ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان، ويضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى يضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.

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وفى الدقهلية، نعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، المسعف حازم العيسوى، بإسعاف ميت سلسيل، المتوفى إثر إصابته بالفيروس، وأكدت اللجنة أنه أصيب بالفيروس أثناء عمله، وتقرر عزله بمستشفى تمى الأمديد، وتوفى صباح أمس، ليصبح الضحية الرابعة بإسعاف الدقهلية، الذين توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، لافتة إلى استشهاد 3 سائقين متأثرين بالفيروس، خلال أداء عملهم.

من جانب آخر، عقدت الوزيرة هالة زايد اجتماعا افتراضيا مع نظيرتها السودانية الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، فى إطار التواصل المستمر بين الجانبين لبحث التعاون المشترك فى المجال الصحى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، ومستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية، ومديرة المكتب الفنى للوزيرة.

وأوضح مجاهد أن الاجتماع يأتى امتدادًا للمباحثات الثنائية بين الوزيرتين، والتى بدأت فى الخرطوم، السبت الماضى، خلال زيارة «زايد» للسودان ضمن وفد وزارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين بشكل دورى، للتنسيق وبحث سبل العمل بالملفات المشتركة بين البلدين فى المجال الصحى.

وأوضح «مجاهد» أن الوزيرتين بحثتا سبل التعاون والتنسيق لتفعيل العمل بشكل عاجل بمبادرة الرئيس السيسى لعلاج «مليون إفريقى» من فيروس سى، وتحديد المراكز التى سيتم تفعيل المبادرة فيها، وبدء عملية تسجيل المواطنين السودانيين فى هذه المبادرة، والتى تستهدف علاج ٢٥٠ ألف مواطن من الأشقاء فى السودان. وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أكدت جاهزية مصر لإرسال أكثر من ٢٠٠ ألف جرعة، لعلاج المصابين بفيروس «سى»، وكذلك جاهزية أجهزة الـ«pcr» والكواشف الخاصة بالفيروسات الكبدية، لبدء تدريب الأطقم الطبية فى السودان على بروتوكولات المسح والتشخيص للحالات المصابة بفيروس «سى»، دعمًا لمنظومة الصحة فى السودان الشقيق. وأشار إلى أن الوزيرة دعت الجانب السودانى لاستضافتهم فى القاهرة لعقد اجتماع اللجنة العليا، خلال الأيام المقبلة، لوضع الخطة التنفيذية للعمل بالمشروع المصرى- السودانى المشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة لمرض الملاريا، حيث يضمن ذلك المشروع حماية الوضع الصحى فى مصر والسودان.

وتابع «مجاهد» أن الوزيرة طلبت من الجانب السودانى سرعة إرسال التقارير الطبية الخاصة بمصابى الثورة السودانية، للتنسيق وبدء استقبال المصابين لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة فى المستشفيات المصرية، بالمجان، فى إطار التضامن ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين، كما طلبت أيضًا من الجانب السودانى تحديد التخصصات المطلوبة وتسمية المرشحين فى الزمالة المصرية ضمن المنحة المقدمة من مصر للأطباء والمسعفين بدولة السودان، وذلك لسرعة إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية.

ولفت إلى أن الوزيرة أكدت تقديم كافة سبل الدعم للسودان فى مجال الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، والعمل على سرعة تنفيذ جميع الملفات المدرجة على جدول الأعمال بين البلدين فى المجال الصحى، وذلك بحسب أولويات الجانب السودانى.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزيرة الصحة السودانية، عن تقديرها للجانب المصرى على حسن التعاون بين البلدين، ودعم المنظومة الصحية فى بلادها على مختلف الأصعدة، كما وجهت الشكر للرئيس السيسى لمبادرته بعلاج المواطنين المصابين بفيروس «سى» بدولة السودان ضمن مبادرة الرئيس لـ«علاج مليون إفريقى من فيروس سى».

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أشارت إلى فتح جسر جوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر دعمًا للمنظومة الصحية السودانية، حيث وصلت 5 طائرات خلال الأسبوع الماضى إلى الخرطوم محملة بـ ٢٢ طنًا و٣٢٥ كيلو جراما من الألبان والأدوية الأساسية للأطفال وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضررى السيول التى اجتاحت السودان فى الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة طبقًا للاحتياجات.