شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «كباري بني سويف»: أهالي «دلهانس» يعترضون على توسعة طريق بالقرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والكباري ببني سويف، إن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، طلب فحص شكوى أهالى قرية دلهانس بمركز الفشن، الخاصة بطرق العزب والنجوع غير الممهدة وطريق أنفسط معصرة- أبوصير بمركز الواسطى، وتبين أن المزارعين معترضين على التوسعة وطالبنا بتواجدهم أثناء التوسعة تمهيدًا لرصف الطرق.

وقال «فراج في تصريحات لـ«المصري اليوم«، الأحد، أن هذه الطرق عبارة عن ممرات عرضها صغير، والمزارعون يعترضون أثناء القيام بتوسعها وعرضت على الوحدة المحلية بالفشن أن تقوم بتمهيد مبدئي وتوسعة الطريق لعرض 8.5 متر، وفي حالة الوصول لهذا العرض دون اعتراض من الأهالي والمزارعين يتم إدراجه مباشرة في الخطة القادمة، ورصف الطرق بين النجوع والعزب المؤدية لقرية دلهانس.

وأشار إلى أن «طريق أنفسط معصرة ابو صير، بمركز الواسطى به منحنيات كثيرة، وحالته ليست سيئة، ولكن هو المطلوب توسعة هذا الطريق، وسيتم دراسة مدي إمكانية التوسعة، ونتمني من المواطن التواجد مع المعاينة وإمكانيه التفاوض مع المزارعين للتوسعة».