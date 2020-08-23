شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يحيى ذكرى رحيل زعمائه الثلاثة بـ«كمامات خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيا عدد من قيادات حزب الوفد ذكرى رحيل زعماء الحزب الثلاثة: سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين، فى ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة، أمس، حاملين أعلام الحزب، مرددين هتافات: «عاش الوفد ضمير الأمة»، فيما ارتدى بعضهم كمامات خضراء اللون وهو لون الحزب، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الذين أسسوا للدولة العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية فى نفوس الشعب، كما شارك عدد ممن فازوا مؤخرا فى انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وأبرزهم النائب طارق التهامى، وأمل رمزى.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، إن الزعماء الثلاثة قادوا أعظم ثورة شعبية فى العالم، بإرادة أمة وزعامة زعيم، ودافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة، وأسسوا للوحدة الوطنية التى شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذى يحتضن الصليب.

وأضاف أن الشعب المصرى خرج وجمع ٣ ملايين توكيل، ليتحدث سعد زغلول باسم الأمة للدفاع عن القضية الوطنية.

وقال النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، إن الحزب مازال متمسكا بمبادئه والعمل على تطبيقها فى الحياة الحزبية والسياسية، لافتاً، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الحزب يعانى من أزمة مالية بسبب سياسات الإدارة السابقة، ويحاول الخروج من الأزمة عبر بيع أحد الأصول المملوكة له (فى إشارة لمقر الحزب بالبحر الأحمر) لتوفير موارد مالية تساعده على الخروج من الأزمة التى بدأ التعافى منها بالفعل، موضحا أن مقر الحزب المعروض للبيع مملوك للحزب الذى يستغنى فى بعض الحالات عن مقر زائد، أو مقر له بديل، فيتم بيعه وهو ما حدث.

وقال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا للحزب، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يمكن رؤية المشهد دون إدراك وجود حزب واحد تمكن من البقاء والاستمرار لأكثر من 100 سنة على الساحة السياسية رغم ما مر به من مشكلات وأزمات وعواصف، لكنه استمر بأفكاره ومبادئه، واصفا الحزب بأنه مدرسة وطنية كبيرة تخرجت فيها قيادات كبيرة فى أحزاب أخرى، ومكان يتعلم فيه الأعضاء المبادئ والقيم الوطنية أكثر من سعيهم نحو المقاعد أو المناصب، وهى قيم ستبقى لأكثر من 100 سنة أخرى.

فى سياق متصل، تعقد اليوم جلسة المزاد العلنى لبيع مقر الحزب بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، بنظام المظاريف المغلقة، ويشمل المقر أرض ومبانى العقار الكائن على مساحة 205.2م2 ويتكون من دور أرضى به 4 محلات و3 مكاتب وحمام وأوفيس، ودور أول علوى يضم 9 غرف و4 حمام و4 أوفيس.

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كان حسين فرج توفيق، عضو الحزب بمدينة رأس غارب، أرسل إنذاراً على يد محضر إلى «أبوشقة» لوقف البيع.