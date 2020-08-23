شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ لمواجهة سيول الخريف والشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين فى البحر الأحمر، حالة الطوارئ فى المدينة لاستقبال السيول المتوقعة خلال فصلى الخريف والشتاء المقبلين، وشكل لجنة لمواجهة السيول بمنطقة «وادى حوضين» والتأكد من تطهير مجرى المخرات وجاهزيتها لاستقبال الشتاء.

وأصدر «شعبان» تعليمات لمسؤولى إدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة مخرات السيول والبحيرات فى نطاق المدينة وتطهيرها من الرمال والصخور، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات تحسبًا للطقس غير المستقر المتوقع حدوثه خلال موسم الشتاء المقبل حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفى الشرقية، قال المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، إنه فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول، بدأت الأجهزة التنفيذية أعمال إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول، خاصة فى المناطق التى تشهد تجمعات كبيرة من المياه تفاديا لتراكمها وعدم تعطل حركة المواطنين والسيارات. وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال الصيانة.