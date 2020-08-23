شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي لـ تليفزيون الخليج 365: جوزي تفاجأ بموافقتى على عمل تحليل "DNA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة القديرة هالة صدقى، إن محامى زوجها سامح سامى، انسحب من القضية لأنه لا يمتلك ما يرد به على أي تصريحات أدلت بها مؤخرًا ضد زوجها قائلة: معندوش أي حرف واحد يثبت عكس كلامى وردي على تصريحات جوزي بخصوص الـdna هتكون في المحكمة، وهتقدم بكرة ببلاغ للنائب العام ضد التصريحات دي لأني تضررت وأولادي من الموضوع".

جاء ذلك في حوار للفنانة القديرة هالة صدقى لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد محسوب تحدثت خلاله عن أزمة زواجها كاملة، وأسباب المشاكل بينها وبين زوجها، وردت على كل ما قيل عنها ، وكذلك تحدثت عن الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت تصريحات زوجي مجرد "شوشرة" بسبب قضية النفقة التي قمت برفعها عليه وحكم فيها بـ12 ألف جنيه يدفعهم كل شهر لأولاده التوأم سام ومريم.

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وتابعت : زوجي قبل تصريحاته بشهر طلب من المحكمة يعرف حسابات أولادنا في البنوك لأن أمي كانت قايلة ليه إنها حطت فلوس في حساباتهم، وبحكم إنه الأب الشرعي رفع قضة عايز يعرف حجم الفلوس علشان يسحبها".



جانب من فقرة الحديث عن حوار هالة صدقي الشامل مع تليفزيون الخليج 365

وأوضحت أن المحكمة رفضت طلبه وقامت جدتهم بنقل الأموال باسم خالهم، وذكرت أنه أمين وسيرد لهم كل الأموال في المستقبل.

في سياق متصل قالت: جوزي لما حاول نقل الفلوس باسمه ففشل فكر في حاجة يهرب منها من حكم النفقة، واتكلم عن موضوع الـdna وقالت إنه توقع إني أرفض أعمله لكن فوجئ بإني موافقة".