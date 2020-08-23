شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فضاء يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" كيفية رصد تعديات البناء بالقمر الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء فى الأمم المتحدة، إن عام 2019 هو عام الفضاء المصرى لأنه شهد إطلاق 4 أقمار صناعة، وتم إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مشيرا إلى أن شهر فبراير شهد القمر الصناعى إيجيبت سات A، الذى يستمر فى الفضاء 11 عاما، ويمكنه العمل بتقنية 4k ولديه قدرة كبيرة فى التعرف على الأشياء على الكرة الأرضية، بالإضافة إلى العديد من المهام.

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وأكد نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء فى الأمم المتحدة، فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، أن الدولة ستستخدم القمر الصناعى إيجيبت سات A، في رصدت مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، الذى لديه القدرة على التعرف على أى معلم على الأرض، مشيرا إلى أن فى حال قيام أى شخص بالتعدى على الأراضى ولو حتى فى حدود متر واحد، فإن القمر يستطيع رصدها وتظهر التفاصيل الكاملة لهذه التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى مساهمة القمر فى العديد من المهام المتعلقة بالأمن القومى.

وأضاف النهرى، أن القمر سيرصد المخالفات بدقة شديدة، بالدقيقة والثانية، ويمكن الدولة من مواجهة هذه التعديات.



فقرة خاصة في التغطية الموسعة حول مخالفات البناء

وأشار رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء فى الأمم المتحدة، إلى أن الإمارات أرسلت مسبار الأمل وهو الآن على مسافة 10 ملايين كيلو، ومن المقرر أن يصل إلى المريخ في فبراير 2021، وهو قمر صناعى عربي ولديه إمكانيات عالية وضخمة وسيعمل على مدار المريخ للتعرف على أحوال الغلاف الجوى للمريخ بشكل دقيق وعليه مجموعة من المستشعرات التى ستفيد في التعرف على سبب ضحالة سمك الغلاف الجوى للمريخ وسبب هروب الأكسين والهيدروجين مكونات الماء من على المريخ.