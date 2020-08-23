شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: على المواطن التواصل معنا حال تعرضه للتضليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلزام أصحاب التعاقدات بتسليم الوحدات السكنية للمستهلك فى توقيتها، أمر واجب قانوناً وفى حالة عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات القانونية على الشركات التى أخلت بالعقد مع المتعاقدين، مشدداً على أن الجهاز يعمل لصالح ومصلحة المواطن حال تعرضه للتضليل، وتابع: "قانون حماية المستهلك من أقوى قوانين العالم وهدية من الرئيس".

وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على المواطنين الذين لديهم أية مشاكل فى الوحدات السكنية مع المتعاقدين التواصل مع الجهاز، وسوف يأخذ حقه بالقانون، وتابع: "أحنا بنودى المشكلة للمحكمة والحكم عنوان الحقيقة.. وحصلنا على عدة أحكام لصالح المواطنين تقاعس خلالها العقاريون عن تسليم الوحدات للمواطنين المتعاقدين معهم".

وشدد "فرج"، على أن الجهاز يقتحم مشاكل المواطنين بقوة طالما أن القانون يعطى لنا الحق، وتابع: "لدينا أسهل طرق التواصل مع المواطنين من أجل التخفيف عليهم فى التواصل معنا حال تعرضهم لأى مشكلة".