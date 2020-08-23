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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حفل اليوم العالمي للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، للمشاركة في حفل اليوم العالمي للشباب والشمول المالي وتكريم أوائل الثانوية العامة ، الذي ينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، و وعدد من الشخصيات العامة.
بدأت الاحتفالية بكلمة لنيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، أعرب فيها عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة الذي يرعي ويدعم أبنائه من الشباب بشكل دائم وفعال .
وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أوائل الثانوية العامة ، وتبادل الدروع والهدايا والصور التذكارية .
عمرو الحداد
المركز الثقافى الارثوذكسى
اليوم العالمى للشباب
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