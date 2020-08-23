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وزارة الشباب تشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حفل اليوم العالمي للشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور  عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية ، للمشاركة في حفل اليوم العالمي للشباب والشمول المالي وتكريم أوائل الثانوية العامة ، الذي ينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، بحضور  الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، و وعدد من الشخصيات العامة.

 

بدأت الاحتفالية بكلمة لنيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، أعرب فيها عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة الذي يرعي ويدعم أبنائه من الشباب  بشكل دائم وفعال . 

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وتوجه الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، بالشكر لنيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والاسقف العام على دعوته الكريمة لحضور هذا الحدث ، مؤكداً علي ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة التي تعد بيت لكل الشباب المصري  والمركز الثقافي . 

 

 وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أوائل الثانوية العامة ، وتبادل الدروع والهدايا والصور التذكارية .

 

عمرو الحداد
عمرو الحداد

المركز الثقافى الارثوذكسى
المركز الثقافى الارثوذكسى

اليوم العالمى للشباب
اليوم العالمى للشباب

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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