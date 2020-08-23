4 شروط حددتها "التأمينات" لاستحقاق القطاع الخاص العلاوات الخمس تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك شروط لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من القطاع الخاص وهى أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة لهم ، وأن تكون هذه العلاوة ، أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة ، وأن تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.
وكان اللواء "جلال عوض" أكد أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمس ، في سبتمبر المقبل يقترب من 60 ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطوا من المرحلة الأولى .
وفيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح "عوض " أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو، لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
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