شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " تنتهى من توزيع 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت وزارة الأوقاف ، من توزيع 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، وتواصل أيضا أعمال تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، ومتابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية ، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مديريات الأوقاف، بحسب بيان سابق، باستخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد.

ورصدت وزارة الأوقاف فى تقرير حديث لها جهود عمارة وفرش المساجد خلال 6 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، لافتة إلى أن أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغ 687 مسجدًا ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالى تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.

أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالى تكلفة مالية 386 مليون جنيه.

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وأكدت وزارة الأوقاف ، أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.