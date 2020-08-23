بعد تدخل السيسي| مريض السمنة: الشاي سكر زيادة سبب مشكلتي.. وطبيبه: 4 مراحل للعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحة السمنة المفرطة كلية طب عين شمس، بدء علاج المريض محمود سمير من المحلة الكبرى، والذي يعاني من السمنة المفرطة (٢٧٥ كيلو جرام)، بعد تكليفه بإجراء الجراحة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجه على نفقة الدولة، عقب اطلاعه على حالة المواطن الذي كان يعمل خبازا بأحد الأفران، وفقد عمله نظرا لعدم قدرته على الحركة بسبب الزيادة المرضية في وزنه، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج.

وقال "جودت" لمصراوي، إنه بعد مناظرة المريض عقب وصوله لمستشفى دار الشفاء، كان يعاني من مرحلة السمنة الفائقة المرضية، وهي تمثل أعلى درجات السمنة وتسمى السمنة الفائقة الثلاثية، نظرا لأن وزنه بلغ ٢٧٥ كيلو جرام مع طول ١٦٥ سم، ويرتبط بتلك المرحلة عدة أعراض من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وانقطاع النفس مع المجهود.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لبلوغ المريض محمود هذا الوزن هو الإفراط في تناول الأطعمة، حيث كان يعمل في فرن خبز، لافتًا إلى معاناته أيضا من ارتجاع المرئ، والحموضة المستمرة، وتأكل المفاصل وآلام بالظهر.

وأوضح أستاذ جراحة السمنة المفرطة أن السمنة الفائقة الثلاثية التي يعانى منها محمود تمثل خطورة كبيرة علي حياته ويجب التدخل الجراحي لإنقاذه، حيث سيخضع لإجراء تحويل المعدة المعدل بالمنظار.

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وعن خطة العلاج، كشف "جودت" أن المرحلة الأولى تنقسم إلى قسمين، احداها عرض المريض على استشارى التخدير والرعاية المركزة لتحديد خطة التخدير التي تتناسب مع وزنه، والخطوة الأخرى في تلك المرحلة تعتمد على انقاص وزنه بأساليب غير جراحية عن طريق الأدوية والنظم الغذائية الصارمة، وتبدأ المرحلة الثانية بعد عدة أسابيع وانقاص بعض الوزن حيث يتم إجراء جراحة تحويل المعدة المعدل بالمنظار، مؤكدا أنها أفضل جراحة للسمنة على الإطلاق، وتتميز إدخال تعديلات كثيرة عليها لضمان انخفاض في الوزن ملحوظ، مع عدم العودة لزيادة الوزن مرة أخرى، مما يجعلها تحقق أفضل نتائج خسارة الوزن على المدى القريب والبعيد مقارنة بكل أنواع الجراحات الأخرى للسمنة.

أما المرحلة الثالثة تتمثل في إدخال المريض الرعاية المركزة عدة أيام عقد الانتهاء من الجراحة، وتعتمد المرحلة الرابعة على تعليم المريض التغذية السليمة والعلاج الطبيعي، والتدريب على الحركة ويستغرق ذلك عدة أسابيع يقضيها بالكامل بالمستشفى دون مغادرتها.

وتوقع "جودت" أن يفقد المريض ٢٠ كيلو جرام في أول ٣٠ يوما عقب إجراء جراحة تحويل المعدة المعدلة، فيما توقع انخفاض وزنه ٦٠ كيلو جرام خلال ٦ شهور.

من جانبه، أعرب المواطن محمود سمير عن سعادته بإجراء الجراحة، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي أعاد له الأمل مرة أخرى لحياته بشكل طبيعي بعد أن فقد القدرة على الحركة، وكل السبل لإيجاد وسيلة طبيعية للعمل، لينفق من دخلها على أسرته المكونة من 5 أفراد.

وقال سمير، إن تناول الكثير من السكريات سبب أزمة الصحية الحالية، مضيفًا: "بقالي 4 سنين شغال في فرن عيش وصاحب الفرن قلب آلي، ولقاني في الحلويات مش قد كده.. وكنت متعود كل يوم الصبح بشرب شاي سكر زيادة، ومعرفتش أشتغل من بعد كده".

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