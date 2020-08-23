بطاقة 50%.. الكنيسة تعلن إقامة قداسات الجمعة بداية من 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة القداسات أيام الجمع، وفتح الحضانات التابعة للكنيسة بطاقة 50%، واستمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية.

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم الأحد: "إلحاقا لما صدر من بيانات سابقة بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلي: العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا في الكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة، وذلك ابتدءا من الجمعة 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيانات المشار إليها أنفا".

وتابع بيان الكنيسة: "يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، واستمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية".

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح الكنائس بشكل جزئي بدء من يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري، بعد 4 أشهر من الإغلاق الذي بدأ أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان رسمي أنه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الأكليل والجنازات بداية من يوم الاثنين 3 أغسطس، لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".