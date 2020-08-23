نشرة الحوادث.. حبس المعتدين على الطفلة "أمنية" وبطولة أب أنقذ طفله من الغرق



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة: حبس المتهمتين بالتعدي على الطفلة "أمنية"

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمتين التي عملت لديها الطفلة «أمنية» بالخدمة، والوسيطة التي شغلتها، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. اضغط للتفاصيل

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بطولة أب.. دفع حياته ثمنا لإنقاذ طفله من الغرق بنهر النيل في أطفيح

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة أب دفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة طفله من الغرق بنهر النيل مركز أطفيح، جنوب المحافظة.

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تركه جثة على الأرض.. المباحث تطارد متهمًا بقتل شقيقه بالخطأ في بولاق

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم بقتل شقيقه وإصابة صاحب ورشة بالخطأ بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الأحد. اضغط للتفاصيل

22 نوفمبر.. الحكم على 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالة تعديات "جزيرة الوراق"

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، محاكمة 35 متهمًا؛ لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق"، لجلسة 22 نوفمبر؛ للحكم. اضغط للتفاصيل

تفاصيل مقتل 3 مجرمين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في قنا

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية، يتزعمهم "حماده الكو"، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا. اضغط للتفاصيل