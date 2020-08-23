السيطرة على حريق بجوار مدرسة في عين الصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب بجوار أحد المدارس بمنطقة عين الصيرة. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة. وتبين نشوب الحريق بعدد من الأشجار والنخيل، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وأخمدوا الحريق الحريق. تحرر المحضر اللازم، وجاري الوقوف على ملابسات الحريق.

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