بالصور.. حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
نشب حريق هائل، مساء اليوم الأحد، في بعض الأشجار أمام حديقة الفسطاط بمصر القديمة.
ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وخزانين مياه للسيطرة على الحريق.
وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيا على مسافة كبيرة من الحريق لمنع أي شخص من الاقتراب، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مرورية لتسيير عملية المرور بالمنطقة.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
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