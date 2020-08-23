أخبار مصر | وزارة الرياضة تشارك المركز الثقافي القبطي حفل اليوم العالمي للشباب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تشارك المركز الثقافي القبطي حفل اليوم العالمي للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، للمشاركة في حفل اليوم العالمي للشباب والشمول المالي وتكريم أوائل الثانوية العامة، الذي ينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعدد من الشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بكلمة لنيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أعرب فيها عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة الذي يرعي ويدعم أبنائه من الشباب بشكل دائم وفعال، وبنك مصر ودوره الفعال مع الوزارة في دعم وتكريم أوائل الثانوية العامة.

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وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، بالشكر لنيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والاسقف العام على دعوته لحضور هذا الحدث، مؤكدًا علي ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة التي تعد بيت لكل الشباب المصري والمركز الثقافي.

من جانبه أعرب الأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مشيرًا إلى أعجابه الشديد بما يقدمة المركز من خدمات لفئات كبيرة من الشعب المصري وكذا أنشطته المختلفة في كافة النواحي.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أوائل الثانوية العامة، وتبادل الدروع والهدايا والصور التذكارية.