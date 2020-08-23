أخبار مصر | العناني وأمين السياحة العالمية في رحلة بحرية بالغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني وأمين السياحة العالمية في رحلة بحرية بالغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عصر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، برحلة بحرية بمدينة الغردقة، استمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام عن سعادته واستمتاعه بالجمال المتميز الذي تتمتع به مدينة الغردقة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها لما تمتلكه من شواطيء خلابة، وشمس دافئة.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أنه مع استئئناف برامج السياحة الثقافية بداية من مطلع شهر سبتمبر سيتمكن كثير من السائحين من الاستماع أيضا بمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيدا بالاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها مصر وبخاصة وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان لما بذلوه من جهد كبير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء عودتهم الي مدينة القاهرة بعد قضاء يوما كاملا في مدينة الغردقة، تفقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار الغردقة الدولي، للوقوف علي التدابير والاجراءات الإحترازية المطبقة به وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في ظل استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

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وبدأت الجولة بصالة السفر وكشاهدة مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالاضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين المسافرين داخل صالات السفر والوصول وبين مقاعد الانتظار.

جدير بالذكر أن السيد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قام اليوم بتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به، كما تفقد مستشفي الغردقة وأحد مراكز الغوص بالمدينة، بالإضافة إلى زيارته لمتحف الغردقة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اصطحب زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في جولة بمتحف الغردقة، والتي تأتي في إطار جولتهما، وذلك لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف علي ملامح الحضارة المصرية العريقة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف وبالقطع الأثرية المعروضه به وخاصة تمثال الأميرة ميريت امون ابنة الملك رمسيس الثاني.

ومتحف الغردقة هو أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر والذي أقيم بالتعاون مع القطاع الخاص ليساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، ويخلق شغفا لدى السائحين لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بمدينتى الأقصر وأسوان والذى يأتى تماشيا مع سياسة الوزارة لربط صعيد مصر بمدن البحر الأحمر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين فى إطار تحقيق التنمية السياحية المستدامة.