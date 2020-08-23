أخبار مصر | معرض توت عنخ آمون ينهي رحلته حول العالم ويعود إلى مصر قريبًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر معرض توت عنخ آمون ينهي رحلته حول العالم ويعود إلى مصر قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إخبارية فرنسية وعالمية أن المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون بعنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" يعود من لندن إلى مصر قريبًا، وهو المعرض الذي انتقل إلى العاصمة البريطانية لندن في الأول من نوفمبر في محطته الثالثة بعد باريس ولوس أنجلوس.

وحسب موقع Egypt Today، فإن المعرض الذي تم عرضه في قاعة "غراند هالي لا فيليت" بباريس حطم الأرقام القياسية للإقبال على المعارض الثقافية الفرنسية، قد انتهى وسيعود لمصر قريبًا.

وزار المعرض مليون 423 ألف زائرًا في الأشهر الستة الماضية منذ أن افتتحه وزير الآثار في 23 مارس 2019 في Grand Hall de la Villette، وذكرت وسائل إعلام دولية أن المعرض هو المعرض الأكثر زيارة في فرنسا.

وأشارت الصحف الفرنسية والعالمية إلى أن هذا المعرض وغيره من المعارض الخارجية المؤقتة التي تقيمها مصر في الخارج هي أفضل دعاية لمصر وحضارتها العريقة وكنوزها الفريدة مما سيكون له أثر إيجابي على السياحة في مصر.

وأوضح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أنه في عام 1967، عندما استضافت فرنسا معرض توت عنخ آمون لأول مرة، استقطب 1240975 زائرًا، واليوم، بعد 52 عامًا، جذب معرض Golden King أكثر من 1.4 مليون زائر، مما يدل على مدى شغف الشعب الفرنسي وزوار فرنسا بالحضارة المصرية القديمة، والمعرض سمح للشعب الفرنسي برؤية جزء صغير من كنوز الملك الذهبي وحضارة مصر القديمة.

وأكد وزير الآثار أن هذا المعرض دعوة لجذب وتشجيع الملايين من زوار مصر المتحمسين لرؤية والاستمتاع بحضارتها العظيمة والفريدة من نوعها، واكتشاف آلاف القطع من كنوز الملك الذهبي وزيارة العديد من الكنوز والاستمتاع بمشاهدتها. المناطق الأثرية والمتاحف المميزة في جميع أنحاء مصر.

150 قطعة أثرية

الجدير بالذكر أن معرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" تضمن 150 قطعة أثرية من مجموعات الملك الشاب، من بينها عدد من تماثيل أوشابتي المذهبة، وصناديق خشبية، وأواني كانوبية، وتمثال كا الخشبي المذهب وأواني المرمر.

وافتتح معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي "وزير الآثار خالد العناني ووزير الثقافة الفرنسي في مارس 2019 واستمر حتى 22 سبتمبر".

وفي ذات السياق أنهى الدكتور زاهي حواس سيناريو أوبرا توت عنخ آمون، المقرر عرضها لأول مرة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2021، وفي أحد أهم المشاهد يدور حول محاولة نفرتيتي قتل توت عنخ آمون وانتزاع العرش لإحدى بناتها الست، والأوبرا من تأليف "زامبوني"، وستكتمل في ديسمبر المقبل.

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ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وأضاف حواس في وقت سابق أن 4 نوفمبر 2022 سيكون الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهو ملك مهم للعالم كله وليس مصر فقط، واختبارات الحمض النووي ستكشف عن الكثير من المعلومات حول وفاة توت عنخ آمون وأنه سيعلن للعالم أجمع عام 2020 كيف مات الملك الذهبي.

وكان حواس قال في مقابلة مع قناة إيطاليا 1 إن المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون والذي يتم عرضه حاليا في جراند هالي لا فيليت في باريس حطم الأرقام القياسية للإقبال على المعارض الثقافية الفرنسية، وأنه المعرض الأكثر زيارة في فرنسا، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار المسجلين حتى الآن 1.5 مليون، كما روى حواس.

حقائق عن عائلة الفرعون الذهبي

كشف حواس في حواره مع القناة الإيطالية، عن عدد من الحقائق المهمة عن عائلة الفرعون الذهبي، معلنا أن والده هو الملك إخناتون وأن مومياء والدته موجودة في المقبرة رقم 35 حيث جدة توت عنخ آمون تيي، دفن، وأضاف حواس أن توت عنخ آمون كان يعاني من نقص الدم في القدمين والقدم المسطحة والملاريا.

ولد توت عنخ آمون في الأسرة الثامنة عشرة، حوالي 1341 قبل الميلاد، وكان الفرعون الثاني عشر في تلك الفترة، لم ينجز توت عنخ آمون الكثير بنفسه. تم وضعه على العرش عندما كان طفلًا، وبدأ عصر مصر المزدهر في التراجع مع صعود الفرعون إخناتون وعقيدته الجديدة.

كان السير هوارد كارتر، عالم الآثار البريطاني وعالم المصريات، قد جعل مهمة حياته للعثور على قبر الملك توت عنخ آمون، عندما بدأ العمل في مصر عام 1891، تم اكتشاف مقابر معظم الفراعنة الموثقين. ومع ذلك، ثبت أن أحدهما بعيد المنال، الملك توت عنخ آمون، الذي لم يتم العثور على مثواه ولم يعرف علماء المصريات الكثير عنه.

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، جعل كارتر هدفه أن يكون أول من يكتشف مقبرة توت عنخ آمون. عمل كارتر في مصر لمدة 31 عامًا منذ أن كان عمره 17 عامًا، مستخدمًا مهاراته كفنان لنسخ النقوش من الجدران، ثم تم تعيينه المفتش العام للآثار في صعيد مصر، في عام 1907، بدأ العمل مع جورج هربرت، خامس إيرل لكرنارفون، والذي كان سيساعده في سعيه للكشف عن قبر توت عنخ آمون المفقود.

وبعد خمس سنوات من العمل، اكتشف درجات تحت الرمال في الأول من نوفمبر عام 1922 وأعلن كارتر عن الاكتشاف في 6 نوفمبر، واستغرق الأمر ثلاثة أسابيع حتى يتمكن من بدء العمل في التنقيب في المقبرة، وكشف العمال جميع الدرجات والمدخل المغلق المؤدي إلى القبر، والذي اقتحمه سارقو المقابر في وقت ما، لكنهم أغلقوا مرة أخرى، مما أدى إلى الأمل في عدم نهب المحتويات.

دخل كارتر أخيرًا في 25 نوفمبر، ووجد دليلًا على وجود ثقوب مسدودة، لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن مرت آلاف السنين منذ أن دخل أي شخص مرة أخرى، وعندما فتح كارتر ثقبًا داخل الباب المغلق وألقى نظرة خاطفة على الداخل، تركه مذهولًا، غمر الذهب حواسه، وتماثيل الحيوانات، والعطور الغنية، وأكوام من خشب الأبنوس، ولعب الطفولة، وزينت الغرفة بكنوز أخرى لا حصر لها.