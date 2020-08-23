مصر | عاجل.. حريق بشارع صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق بشارع صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شارع صلاح سالم، نشوب حريق بمخلفات الأشجار أمام حديقة الفسطاط وجاري السيطرة على النيران ، وادي الحريق الى كثافات مرورية بمحيط المكان، مم ادي الى الفدع برجال مرور القاهرة لتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الاشجار بمحيط حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ ، وتم الدفع ب4 سيارات اطفاء وسيارة إسعاف، وجاري السيطرة على النيران ولم يسفر الحادث عن اى خسائر بالارواح، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.