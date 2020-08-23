مصر | مدمن مخدرات.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أربعيني على يد والدته بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدمن مخدرات.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أربعيني على يد والدته بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب على يد والدته وآخرين بمنطقة كرداسة، أن والدته وتدعى "محاسن.ف" ٦٨ عامًا، هي من دبرت الجريمة وقام بتنفيذها نجل نجلها ويدعى "محمد.أ" ٢٦ عامًا وآخر يدعى " حسن.ع" ٢١ "لديه معلومات جنائية".

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه كان يتعالج بمصحة نفسية لعلاجه من المخدرات، ولديه ٣ أبناء" بنتين وولد" أكبرهم ١٧ عامًا والأخرى ١٢ عامًا وأصغرهم ٧ أعوام.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر ٤٤ عامًا على يد والدته ونجل نجلها وآخر "لديه معلومات جنائية"، بعد تسديد ٧ طعنات برقبته وإلقاء جثته بترعة المريوطية بكرداسة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر٤٤ عامًا مقتولا بترعة المريوطية بكرداسة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعه والدته ونجل ابنها وشاب آخر "له معلومات جنائية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترافوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

قال شاهد عيان يدعى "محمد" أحد الجيران بعقار واقعة مقتل السيدة "أمنية فتحي" على يد زوجها وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر"، أن الزوج وعائلتة من الفيوم، متابعا "أن كاميرات المراقبة لمحله الخاص رصدت الزوج أخر مرة الساعة ٩ صباحا من يوم الخميس وبعد ساعات عاد مرة اخرى".

وأضاف أحد الجيران في حديثه إلى "الخليج 365"، أن بعد يوم الخميس لم اشاهدة مرة آخرى، موضحا أن الزوج والمجني عليها معروفين بحسن اخلاقهما، ولا يسمع أي مشاكل افتعلها الزوج كما يقال، فيما تفاجئ أمس بالواقعة

وأشار الجار، أنه بعد الواقعة ترك أهالي العقار العمارة خوفا من الواقعة وأحداثها.

Advertisements

وقال "أحمد" حارس العقار، إنه كان يجلس أمس بغرفته وفجاة سمع صراخ من الشقة في الطابق الثالث بالهرم، على أثر ذلك ذهب إليهم ووجد أن أسرة المجني عليها قامت بالخبط على باب الشقة لم يرد أحد فقاموا بتكسير الباب وبدخولهم عثروا على آثار دماء بغرفة النوم بالشقة وبعثرة كبيرة بمحتويات الشقة.

وأضاف حارس العقار إلى "الخليج 365"، أنه بدخول أسرة المجني عليهم انتابهم الفزع، وبالبحث عن نجلتهم وجدوها مقطعة أشلاء بديب الفريزر داخل غرفة النوم.

وأشار حارس العقار، أنه شاهد الزوج ويدعى "محمود" يوم الخميس الماضي، حيث خرج وعاد بعد ساعات قليلة، مشيرا أن الزوجين يقطنان بالشقة وهي تمليك منذ ٣ سنوات

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة ديب فريزر، أن المتهم ويعمل "جزار" استخدم حوالي ٣ سكاكين في قتل زوجته، مشيرا أنه استغرق في ارتكاب الواقعة من ٤ ساعات ل ٥ ساعات.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها كانت تركت المنزل منذ أيام لخلافات زوجته وذهبت لمنزل أسرتها، فذهب الزوج لمصالحتها وعودتها لمنزل الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة برفقه زوجها ولكن تركوا أطفالهما عند الجدة، لرغبة الزوج في مصالحتها.

وأفادت التحقيقات، أن حاولت أسرة المجني عليها الاتصال بها بعدما ذهبا الزوجان لشقتهما بعد ٣ أيام وتم غلق هواتفهما، للاطمئنان عليهم، ولكن دون فائدة، فقررا أسرة المجني عليها الذهاب اليهما، لجلب ملابس للاطفال، وعند وصولهما للشقة لم يجدوا أحد، فاعتقدوا انهم سافروا لقضاء يومين بعيدا عن المنزل، ولكن اشتموا رائحة كريهة تنبعث من غرفة النوم.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم.

فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة للشقة التى شهدت مقتل ربة منزل، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والدة المجني عليها اكتشفت الجريمة، نتيجة اختفاء نجلتها لمدة يومين، وعلى اثر ذلك ذهبت لشقتها للاطمئنان عليها، فوجدتها مقطعه اشلاء داخل الثلاجة، وأضافت التحقيقات، أن الزوج يعمل جزارا وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.