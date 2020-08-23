شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تنمية المحافظة والتركيز على المشروعات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وأجهزة الدولة بتنمية سيناء، وأن أجهزة الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة.

وأعلن المحافظ أن إنجازات الفترة الماضية، ومنها افتتاح أنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، حققت طفرة كبيرة بشأن دعم محاور التنمية على أرض سيناء، موضحًا أن المحافظة لديها 4 محاور للتنمية، وهى التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية والتعدينية، والتنمية السياحية، والتنمية البشرية، مشيرًا إلى التركيز على محور التنمية الزراعية لأهميته فى دعم باقى المحاور، علاوة على التنمية البشرية لتحقيق جميع محاور التنمية الشاملة. وأضاف المحافظ أن التنمية الزراعية تقوم على مياه ترعة السلام، والمستهدف منها زراعة مساحة 400 ألف فدان، حيث تمتد الترعة عبر سحّارات أسفل قناة السويس لنقل المياه إلى منطقة بئر العبد، مع إنشاء 3 مراحل لمشروع ترعة السلام، موضحًا أن المستهدف فى المرحلة الرابعة توصيل مياه الترعة إلى منطقتى السر والقوارير بوسط سيناء لاستصلاح وزراعة مساحات كبيرة من الأراضى.

وأعلن المحافظ أن هناك مصدرًا آخر للتنمية الزراعية، يتمثل فى التجمعات التنموية المتكاملة فى منطقة وسط سيناء، لتوطينها وتحويلها إلى تجمعات زراعية صناعية منتجة، وتعتمد فيها الزراعة على آبار المياه الجوفية مصدرًا للرى، إلى جانب ترعة السلام.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 11 تجمعًا، وأن تلك التجمعات بها بيوت بدوية وأراضٍ زراعية، منها 5 تجمعات فى مركز الحسنة بمناطق أم فروث بالمغارة، والكيلو 61 فى بغداد، والدفيدف، والنوافعة بالمغفر، وخشم القاد، إلى جانب 6 تجمعات فى نخل بمناطق طويل الحامض، والخفجة، والنثيلة 1، والنثيلة 2، وأبورصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد، لافتًا الى أن كل مواطن سيحصل على بيت بدوى متسع لأنشطته و5 أفدنة لزراعتها، وتوافر مرافق الخدمات «ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، وحدة صحية وأخرى اجتماعية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية».

وأكد المحافظ أنه من المقرر القضاء على العناصر الإرهابية بفضل القوات المسلحة والشرطة وتعاون أهالى سيناء الشرفاء والوطنيين، مشيرًا إلى أنه نظرًا للاهتمام الكبير بشمال سيناء يتم إلقاء الضوء عليها والتركيز على ما يحدث بها، وأن الاهتمام يزداد بها نظرًا لوجود عناصر إرهابية فى الظهير الصحراوى، مؤكدًا أنه سيتم القضاء عليها قريبًا.

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