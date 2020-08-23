شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سبتمبر.. الحكم على 11 متهمًا في فيديو تعذيب شاب وربطه بعمود بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد السعدني، وأكرم محمدين الفضلى، وسكرتارية محمود بلال، تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 11 متهما في واقعة الفيديو الشهير لتعذيب شاب بتهمة سرقة مزرعة عنب في نطاق مركز حوش عيسى، وذلك في محاكمة عاجلة للقضية التي بدأت عقب تداول مقطع على مواقع التواصل الإجتماعى الشهر الماضي.

كانت مباحث البحيرة تمكنت من التوصل إلى المتهمين بالظهور في مقطع فيديو والذي يظهر فيه شاب يتم تعذيبه وتقييده في أحد الأعمدة، وقيامهم بإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة، لاتهامهم إياه بسرقة إحدى مزارع العنب، وقامت المباحث بضبط المتهمين في إحدى قرى مركز حوش عيسى، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة السابق، إخطاراً بالواقعة في حينه، وتحرر بها محضرًا بها حمل رقم 9922 لسنة 2020 جنح مركز حوش عيسى، وقرر اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية السابق، تكوين فريق للبحث لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت تحريات المقدم هانى صبحي، مفتش المباحث القطاع، والمقدم إسلام دياب، رئيس مباحث مركز حوش عيسى، إلى قيام 11 شخًصا بعمليات التعذيب للمجني عليه ويدعى «محمود .س» 28 سنة، عامل زراعي، بسبب اتهامهم إياه بسرقة كميات من العنب من مزرعة مملوكة لأحدهم في قرية الحسين التابعة لمركز الدلنجات، وقيام المتهمين بتوثيق المجني عليه في أحد أعمدة الكهرباء، والقيام بتعذيبه وإرغامه على التوقيع إيصالات أمانة.