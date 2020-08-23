شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: استمرار تدريب الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة، للفرق الطبية المتعاملة مع المرضى، من مديري المنشآت الصحية، ورؤساء الاقسام، ومسؤولي مكافحة العدوى، ومسؤولى الجودة والأطباء والتمريض في المستشفيات والوحدات الصحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن التدريب تم على مدار ثلاثة أسابيع بالمركز الطبي الشرقي والغربي، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من إدارة الطب الوقائي، وإدارة الطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الجودة، وإدارة التمريض.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي الصحي وتنشيط المعلومات المتعلقة بمرض كورونا، والتدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين بالرعاية الصحية، أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرفق الرعاية الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمكافحة، ولضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات لجائحة فيروس كورونا.