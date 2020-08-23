شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: الإقبال على المراكز التكنولوجية للتصالح دليلًا على وعي الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، الأحد، إقبالًا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في المخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكدًا على أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، خاصة بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% إلى 40%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، للتصالح في المخالفات، ومستفيدًَا بنسبة التخفيض.