شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا لرؤساء المحليات: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.. ولا مكان لمقصّر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المركز، ونواب رئيس المركز، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية، والتفتيش المالي والإداري.

وبحسب بيان، الأحد، استعرض نائب المحافظ عددًا من التقارير والملفات المتعلقة بكافة القري بالمركز، والتي جاء من أهمها نسبة تنفيذ الإزالات، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شدد على تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بالقري، والمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيي التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

كما استمع نائب المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا تطويع الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر.

وأجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية لعدد من العقارات بالمدينة تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، والاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية، والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها.

كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الاشغالات بمدينة أبوقرقاص، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، موجها بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة.

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