شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بجميع المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكن حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، من تنفيذ 35 قرار إزالة تعدٍ على المجاري المائية بمساحة 9417م، وذلك على مصرف الثلاثين بالتفتيش، للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتطهير المصارف، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ، بالتنسيق مع مركز الشرطة ولجنة الإزالات.

وقال المحافظ في بيان، الأحد، إن حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، أزالت جميع الإشغالات، بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة، وتم اتخاذ كافةالإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تمكنت حملة مدينة سيدي سالم برئاسة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، من رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وكذا بالسوق الأسبوعي للمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، واستمرار اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.

وأشرَف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين بالمدينة، وذلك لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي، وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحمل المكبرة لإزالة التعديات على رافد الطريق الدولي، حيث تم إزالة جميع التعديات بنطاق المركز والمدينة، بالإضافة إلى رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع «الجمهورية، الخلفاء الراشدين، الدستور، عبدالهادي راضي، البلدية، الجيش، النبوي المهندس»، حيث تم مصادرة جميع الإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالمحطة، وشارع السوق، حيث تمت إزالة التعديات على الشارع الرئيسي، فضلا عن إزالة الاعلانات المخالفة، واتُخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات داخل المدينة والقرى، لتحقيق السيولة المرورية، ومنع وجود تزاحم، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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