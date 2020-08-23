شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بإنشاء حائط ساند بجانب البحر اليوسفي لحماية أحد الطرق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحدن مديرية الري والموارد المائية بالبدء في الأعمال الخاصة بإنشاء حائط ساند بطول 90 متر بجانب البحر اليوسفي، وذلك كنوع من الحماية لأحد الطرق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز بني مزار.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لأحد الطرق التابعة لمركز بني مزار والتي تخدم عددا من القرى بالمركز، وهي قرى (السلسلة- المتوكلين – قرية سبع- وابو حيار – التحرير- نجع عطية – نجع البحاروة ).
والتقى المحافظ خلال تفقده للطريق بعدد من المواطنين، الذين طالبوا بعمل تكسية حجرية لجسر البحر اليوسفي، حماية لأرواحهم وزراعاتهم.
أجرى المحافظ ومرافقوه معاينة على الطبيعة للطريق، واستمع إلى عدة مقترحات لحل المشكلة، حيث وجه على الفور مديرية الري والوحدة المحلية بالبدء في الأعمال استجابة لشكاوي الأهالي.
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