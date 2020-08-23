شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل حملات إزالة التعديات وتستقبل طلبات التصالح فى مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت الأجهزة المحلية والأمنية حملات الإزالة فى المحافظات، أمس، بالإضافة إلى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء. ففى البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنة، إن إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، التى تقدم المواطنون بها لتقنين أوضاعهم، بلغت 85 ألف طلب، بمتحصلات إجمالية 172 مليون جنيه منذ بدء العمل بالقانون. وأشار «آمنة» إلى أن باب تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء مفتوح حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، ما يعطى فرصة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتقنين أوضاعهم، لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيرًا إلى أنه من المقرر تسليم شهادة للمتقدمين، بعد دفع مبلغ جدية التصالح، حتى انتهاء التقييم والبت فى الطلب من اللجنة المختصة.

ولفت «آمنة» إلى تشغيل المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح، خلال العطلات الرسمية والعمل الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم.

فى سياق متصل، نفذت الوحدات المحلية بمراكز إدكو وكوم حمادة والمحمودية والدلنجات، حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 58 تعديًا على مساحة 10 آلاف و621 مترًا.

وفى أسوان، كشف المحافظ، اللواء أشرف عطية، عن إزالة 30 حالة تعد بإجمالى مساحة 15 ألف م2، فى منطقة خلف عمارات التجاريين بحى جنوب المدينة، وإلقاء القبض على 6 أشخاص لخرقهم قرار وقف أعمال البناء وإحالتهم للنيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيراً إلى الاستمرار فى التنسيق مع مديرية الأمن.

وفى القليوبية، واصل المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدينة قليوب، بقرية أبوسنة، التابعة للوحدة المحلية بميت حلفا، وإزالة 7 حالات تعد على مساحة 1315 مترا مربعا، نظرا لعدم تقدم أصحاب تلك المبانى لسداد رسوم جدية التصالح أو التقدم للتصالح.

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وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بحزم وقوة فى إزالة التعديات.

وفى الشرقية، واصلت أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية حملاتها للتصدى لمحاولات التعدى على الأراضى، وقاد اللواء سامى علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، الحملات، بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المركز، وشن حملة لإزالة حالة تعد على مساحة ٥ أفدنة، (أرض زراعية فى القادسية)، تابعة للوحدة المحلية فى غيتة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وفى السويس، تفقد خالد سعداوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، المركز التكنولوجى لمتابعة سير العمل والتسهيل على المواطنين الجادين فى تصالح البناء المخالف، لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح لتحسين وتقنين وضعه، من خلال دفع 25% من المبلغ المحدد للتصالح فى المخالفة لجدية التصالح.

وفى المنيا، أزالت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، ودير مواس وسمالوط 9 مخالفات تعد متنوعة، بينها 5 مخالفات بناء على أرض زراعية لمساحة 4 قراريط، و12 سهما، بمركز سمالوط، و4 مخالفات بالتعدى بالبناء بالمخالفة لقانون 19 بمركزى المنيا، ودير مواس لمساحة 490 مترا.

وطالب المحافظ اللواء أسامة القاضى، رؤساء المراكز بوضع لائحة أسعار قيمة تقنين مخالفات البناء فى أماكن معلنة بمراكز التكنولوجيا بالمراكز.