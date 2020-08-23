شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: أجهزة الدولة مطالبة بالتكاتف لإنجاح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الفريق مهاب مميش، الرئيس السابق لهيئتى تنمية منطقة قناة السويس، وقناة السويس، كل وزارات وأجهزة الدولة المعنية إلى التكاتف لإنجاح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، منوهًا إلى أهمية إدارة المنطقة بعقلية منفتحة باستمرار، وإلى اتخاذ القرار بجرأة وشجاعة، لأن المستثمر لن ينتظر، كما أن بلادنا بحاجة إلى اقتناص الفرص الحالية التى تتيحها ظروف ما بعد كورونا، وتطورات طريق الحرير، فضلًا عن رسوخ مكانة القناة الجديدة، من أجل تحقيق معدلات تنمية عالية.

وقال مميش إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينظر إلى منطقة القناة كإحدى أهم ركائز التنمية والتوسع العمرانى، ويهتم بكل ما يتم هناك، وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المنطقة الاقتصادية لها قانونها القوى، ولها لائحتها الجيدة جدًا، ولذا يتعين تطبيقهما بلا تردد حتى لا تلجأ إلى الوزارات فى كل خطوة أو إلى رئاسة الوزراء، ونبه إلى أهمية عقد اجتماع دورى مع المستثمرين والاستماع إليهم بشكل منتظم ومعالجة مشاكلهم بسرعة، فالوقت ليس حاسما لهم فقط، بل مهم أيضا حكوميًا، حيث النجاح هناك هو معادلة ثلاثية فيها بشكل مترابط المستثمر والمنطقة والاقتصاد الوطنى».

تحدث مميش عن وجوب تحقيق الهدف الذى أعلنه الرئيس، وهو خلق مليون فرصة عمل بالمنطقة حتى عام 2030، وذلك لن يتأتى إلا بتحقيق أقصى استفادة من الموقع المتميز للقناة والمنطقة ومرور 1.2 مليار طن بضائع سنويًا بالقناة، ما يستلزم خطة لإضافة قيمة إلى جزء كبير منها على أرض مصر بالتصنيع والتجميع والتغليف والتعبئة، مع استغلال المزايا الأخرى مثل وجود الموانئ التى تم تطويرها وتعميق غواطسها وزيادة أطوال أرصفتها، منبهًا إلى أنه ينصح باستمرار تبعية الموانئ الستة التى آلت إلى هيئة المنطقة بقرار جمهورى فى أغسطس 2015، لها، فلا نجاح لأى منطقة اقتصادية بلا موانئ، والأمثلة على ذلك أوضح من أى بيان فى مناطق مثل العقبة وطنجة وغيرهما.

وأضاف الرئيس السابق لهيئتى تنمية منطقة قناة السويس، وقناة السويس، والذى يعمل حاليا مستشار الرئيس لمشاريع منطقة القناة والموانئ، أن القناة ومنطقة التنمية بها يلعبان فى ساحة عالمية، ولذا عليهما اللعب بقواعد وخطط عالمية لا محلية وتجهيز سلسلة حوافز مدروسة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، واشتراك كل سفاراتنا وبعثاتنا التجارية فى التعريف بالمنطقة والترويج لها، موضحًا أن وجود شباك واحد حقيقى هو أهم مفتاح لدخول المستثمر ولاستمراره أو عدم استمراره، وذكر أنه يشعر بالإهانة إذا جاء مستثمر إلى المنطقة ثم خرج ولم يعد، لأنه لم يجد ما يلبى احتياجاته أو يحل المعوقات التى تعترضه، لافتًا إلى أنه شعر بالإهانة أيضا حين خرجت خطوط ملاحية من الموانئ المصرية وذهبت إلى «بيريوس» اليونانى، ولم يهدأ له بال وقت توليه المسؤولية إلا بعد حل هذه المشكلة، لكن بعض العقبات بقيت وتحتاج إلى تنسيق وتجرد لمواجهتها.

وطالب مميش بتدعيم مركز ونشاط شركة «مرافق»، التى أقيمت بشراكة بين هيئة تنمية المنطقة والقطاع الخاص المصرى لترفيق المواقع الاستثمارية على أعلى مستوى، ولتسهم فى إقامة أو استكمال البنية التحتية، داعيًا الوزارات وبصفة خاصة البترول والكهرباء والإسكان والمرافق، إلى التعاون مع المنطقة فى هذا الخصوص.

وقال إن هيئة المنطقة الاقتصادية بها خبرات جيدة وعمالة عالية المستوى، ولهم التحية على ما يقومون به، لكن عليهم وعلينا أن ندعم تسريع إيقاع العمل، لأنه لا حل لمشكلة التكدس السكانى فى مصر إلا بخلق محور عمرانى حضارى تنموى فى هذا الاتجاه، وأهم ما يمكن أن يدفع العمل فى المنطقة بناء نموذج حديث ومتوازن ومرن لعقود الاستثمار وإجراءاته ومتطلباته من خدمات ومطارات وفنادق وسكن وتعليم ومرافق، فالمستثمر يضع أموالا ويريد أن يجنى أموالا، ونحن نريده أن يجنى أموالا لنجنى نحن أيضا فرص عمل وتنمية وعوائد مختلفة. وأكد مميش أن عقلية الخوف لن تحقق إنجازا، وأنه حين عرض على الرئيس فكرة قناة السويس الجديدة عرض معها مشروع تنمية منطقة القناة، فالاثنان كل لا يتجزآن، مشيرا إلى أنه كانت هناك بداية حماسية لتنمية المنطقة فى عهد الدكتور الجنزورى، لكن كعادتنا فتر الحماس بعد وقت قصير وتعقدت المشكلات ولم تجد من يتصدى لها، إلى أن بدانا فى عهد السيسى مشروعا متكاملا ومدروسا للتنمية فى منطقة القناة، يشتمل على مشاريع صناعة وزراعة وخدمات واتصالات وتكنولوجيا معلومات وموانئ وأنفاق، بل وأحواض سمكية (مخطط لأن تصل إلى 4441) احتاجت إلى وقت وجهد لكى نختار نوع الزريعة المناسب ومصادرها الخارجية، حيث جلبناها من دول كإيطاليا واليونان وإسبانيا لتتماشى مع البيئة البحرية عندنا ولكى نحافظ على حياة الأسماك فى الأحواض، منبها إلى أنه توجد منافسة عنيفة من المغرب وتونس وغيرهما فى مجال تصدير الأسماك، وكذلك فى السوق المحلية، ولابد أن ندرس كيف نحافظ على المشاريع التى أنفقنا عليها الكثير ونطور نموذجها باستمرار.

وأشار مستشار الرئيس لمشاريع منطقة القناة والموانئ، إلى أن قوة القناة ومنطقة التنمية سترتفع أكثر وأكثر بخلق وتقوية الأسطول التجارى الوطنى، فلا يليق أبدا أن يظل ما تحمله السفن الوطنية من تجارتنا الخارجية أقل من 8 ٪ إلى الآن، وأشار إلى أن الرئيس يولى هذه القضية عناية كبيرة والكرة فى ملعب وزارات النقل- أساسا- والتجارة والاستثمار والقطاعين الخاص والعام، وعليهم جميعا بذل عمل شاق وواع، والاستعانة بأصحاب الخبرة فى النقل البحرى من الداخل، بل ومن الخارج إذا لزم الأمر، من أجل عودة العلم المصرى ليرفرف على نسبة قوية من الأسطول الذى ينقل تجارتنا، والتصدى لأى مقاومة من الأطراف ذات المصلحة التى تعوق ذلك، ونبه إلى أن خريجى الأكاديمية العربية للنقل البحرى متميزون، لكن لا يجدون عملًا بسهولة، بينما الفرص فى هذا المجال ضخمة.

وشرح خطوات العمل مع شركة موانئ عربية معروفة ولها وجود سابق فى العين السخنة، وكانت على استعداد للعمل بقوة بمنطقة التنمية وإقامة البنية التحتية وأكدت أن فرص العمل كلها ستكون للمصريين، ولكن حصلت عرقلات ومزايدات عطلت تطور الأعمال، كأننا سعداء أن تظل الأرض صحراء، وقال إن هيئة التنمية شريك بـ٥١ ٪ مع هذه الشركة، ولكن من يعطلون لا يعرفون لغة المنطق أو العصر ويتعاملون كأنه لا يوجد سوانا. أضاف: مع ذلك ناقشنا شأن المساحة الممنوحة لهم وكانت كبيرة وخفضناها من ٦٤ كم مربع إلى ٢٢ ثم إلى 10 كيلو. ولازالت بعض التعقيدات مستمرة.

وتابع مميش: «غيرنا بيهنى المستثمر وإحنا بنعذبه، سواء كان مصريا أو خواجة، والوقت فلوس، والمستثمر يحسبها بالمللى، ومش كل حاجة نقول نرجع للتخطيط ونرجع للصناعة، فبهكذا أسلوب فإن المستثمر سيطفش، مع العلم أننا إذا لم نوفر للمستثمر ما هو منصوص عليه فى العقود من بنية تحتية سيوفرها لنفسه ويخصم من حق الانتفاع».

أكد مميش أنه مع معدل ضريبة منخفض فى المنطقة، حتى لو أدى ذلك إلى انتقال مشاريع استثمار داخلى إلى المنطقة، فمن شأن ذلك تسريع أعمارها وتمتين أمن مصر، وبناء نماذج استثمار وعمل وتعليم وحياة جديدة وعصرية، ستلهم المحافظات والمستثمرين الذين يعملون بها، وتخفف الضغط عن الدلتا والصعيد، لافتًا إلى أن لدينا مشكلة هى استغراق وقت طويل جدا للتفتيش فى عبور الإنفاق، وأنه يحدث تقدم فى التصدى لذلك، فالتعطيل يجعل الناس تهرب من الاستثمار، ولابد من رفع مستوى العاملين بالتفتيش والاعتماد على التكنولوجيا والثقة بها ورفع الخبرة البشرية.

Advertisements

وعن نتائج التسويات التى تمت فى عهده قال: «كانت لدينا قضايا من ١٩٩٨ ووضعنا آلية واضحة لتسويتها فى ظل مقررات مجلس الوزراء، وسعرنا المتر من ٢٠٠ إلى ٢٨٠ جنيها للمتر، وهم كانوا دفعوا من قبل ولم تنجز الدولة ما عليها. اعتمدنا نظرية الالتزامات المتبادلة كما يقول القانون المدنى كمنطلق التسويات، وحافظنا على حق الدولة، وفكينا العقد أيضا فلا وقت نضيعه»، مضيفًا: «كان الكل متوقفا ما عدا ثلاث شركات، إلى أن جئت وبدأ الشغل إثر التسويات، وأصبح هناك مساحة كبيرة منماة وبدأ بيع مساحات منها، ولعل قرار مرسيدس إقامة نشاط لوجستى هناك كبداية ومعهد تدريب رفيع المستوى يدل على مجمل الأثر الذى نجم عن التوجه لحل المشاكل». وحول المنطقة الصناعية الروسية قال: «زرت روسيا من أجلها، فهذا أول خروج لأنشطتهم الصناعية إلى الخارج، وهدفهم أن تنطلق منتجاتهم الهندسية إلى إفريقيا، هم مفاوضون جيدون اتفقنا على ٣ مراحل تبدأ بصناعات معينة كالجرارات والمعدات، فهم فى هذا المجال متقدمون جدا جدا ومعداتهم تعمل فى أجواء شاقة»، متابعًا: «بالمناسبة لابد من إفريقيا وإن طال السفر، المنافسة صعبة عالميا، لكن فى إفريقيا منتجاتنا مطلوبة، وقد كنت مرة فى رحلة كقائد قوات بحرية فى جنوب إفريقيا»، وقال لى قائد البحرية هناك: «أنتم رحتم فين؟ أنا كنت أنتظر علب قها وإدفينا بأنواعها، ولو كنتم بقيتم فى إفريقيا لكانت مصر فى الشمال وجنوب إفريقيا فى الجنوب قاطرتا ازدهار وتطور القارة كلها».

وعاد وأكد أن تشجيع الاستثمار يجب أن يبقى فى عقل وضمير كل موظف، وذلك يحتاج إلى تغيير الثقافة، لأنه لا يمكن استمرار البيروقراطية التى لا يعنيها ما يفوت من فرص على البلد وعلى الشعب، ولا تتم محاسبتها على ذلك، وهى لا تهتم بأكثر من مصلحتها اللحظية وتستيف الورق، وتغيير ذلك مسؤولية على صاحب القرار، فالاستثمار يلزمه عقلية استثمارية، ويلزمه طبعا تفاوضا بمهارة ووعى ومتابعة، مع تدريب مستمر للموظفين ومكافأتهم بشكل لائق، وعلى الجميع فى أى جهة حكومية أن يستمعوا أفضل لكى يقرروا أفضل، وأن يحسنوا أنفسهم طوال الوقت.

وأوضح مميش: «يلزمنا أن نستخدام كل الأوراق لتحقيق دخل لمصر وفرص عمل لأهلها.. إحنا ١١٠ ملايين، حمل تقيل عايز جهود ضخمة مستمرة»، وأضاف: «أشرت فى حوار مع (المصرى اليوم) بمناسبة عيد القناة الجديدة إلى القبطان الألمانى الذى قال إن العالم سيحافظ على مصر بمقدار حفاظها على القناة، ونحن بالتنمية لا نحافظ فقط على القناة لمصر والعالم، بل نعمق حضورها فى المشهدين الوطنى والعالمى بجعلها تلمس حياة كل بيت داخليا وخارجيا».

وعن الموانئ، قال إن النقل البحرى هو عمود النقل فى العالم وسيبقى لزمن طويل، فالطائرات والبرى والأنابيب، وحتى خطوط السكك الحديدية، تبقى محدودة الأثر، وما تنقله سفينة واحدة يحتاج أحيانا إلى نحو 20 ألف عربة قطار لنقله، وتوجد موانئ فى طريق الحرير مثل «جودار» فى باكستان ستزيد من عدد السفن التى تأتى القناة، وعليه لابد من تعظيم قيمة ومردود القناة ومنطقتها بما أنها عمود العمود فى النقل البحرى العالمى، ومن هنا الأهمية الفائقة للنهوض بالعمل المينائى ورفع تنافسيته.

وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد هو الصاعد الواعد، ويقع فى موقع يربط بين الصين ودول آسيا وبين أوروبا وأمريكا، وقد عمقنا غاطسه باستخدام كراكات حفر القناة الجديدة، وبدل الوقوف فى طابور القناة للدخول إلى الميناء مما يأخذ عشر ساعات عملنا القناة الجانبية فى 3 أشهر لتدخل السفن من البحر إلى الميناء مباشرةً، عملنا الوصلة بالأموال المصرية، وقمنا بتطوير ميناء غرب بورسعيد وهو نقطة أساسية على طريق الحرير. وحول ميناء العريش قال إن له أهمية استراتيجية وتصميما عظيما وإن عدم وجود ميناء فى سيناء كان خطأ كبيرا، وقد حصلت تعطلات ولهذا جعلناه تحت ولاية القوات المسلحة، مشددًا على أن هناك دولا لا تريد لمصر أن تنطلق، وهى تعرف أننا نملك الإمكانيات والقدرات، وعليه فالكرة فى ملعبنا جميعا لنحقق القفزة المنشودة.