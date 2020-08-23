شكرا لقرائتكم خبر عن «النمل الأبيض» يغزو الإسكندرية ويهدد المساكن والأثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أكاديميون متخصصون فى مركز جامعة الإسكندرية لمكافحة النمل الأبيض، ظهور إصابات جديدة للنمل الأبيض، من النوع الخطير المعروف بالنمل التحت أرضى، فى مناطق غرب الإسكندرية (العجمى والبيطاش)، بمعدل كبير، فضلاً عن ظهور مستعمرات جديدة فى وسط وشرق المدينة وديوان عام الجامعة بالشاطبى، نتيجة موجة الحر، ما يتسبب فى ظهور النمل والعدوى بأفراد النمل المجنح.

وقال الدكتور أحمد سليمان، مدرس علم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، عضو فريق العمل بمركز جامعة الإسكندرية لمكافحة النمل الأبيض: «يتلقى المركز عشرات البلاغات من مواطنى الإسكندرية، خاصة غرب ووسط وشرق، فى مناطق سموحة والإبراهيمية وكفر عبده والشاطبى وفوزى معاذ ومحرم بك وسبورتنج وتعاونيات سموحة، من وجود مستعمرات للنمل الأبيض تصل أعدادها إلى ملايين، ما يهدد منازلهم، خاصة أثاث البيوت من موبيليا وباركية، فضلاً عن انتقال هذه المستعمرات بين المنازل والمناطق، مشيراً إلى معاينة 30 شكوى، خلال الصيف الحالى، والعام الماضى لافتا إلى معاينة 18 موقع شكوى، خلال الشهر الماضى، وتنفيذ 6 عمليات منها، والباقى تم رفضه لأسباب خارجه عن إرادة المركز».

وقال «سليمان»، لـ«المصرى اليوم»، تم رصد إصابات جديدة فى البيطاش والعجمى غرب الإسكندرية، خاصة وجود النمل الأبيض من نوع التحت أرضى، مشيراً إلى أن الأمر فى تزايد، ما يضع مسؤولية أكبر على عاتق المركز الذى حقق نتائج إيجابية كبيرة منذ تشغيله. وأوضح أن المحافظة عبارة عن مستعمرة كبيرة للنمل الأبيض، تحتضن مستعمرات ترتكز فى سموحة بأطرافها المتعددة، وهى الإبراهيمية وسبورتنج وكفر عبده وتعاونيات سموحة، كما اكتشفنا ظهور إصابات جديدة فى البيطاش والعجمى، وكذا منطقة بحرى والجمرك، لا سيما فى البنايات القديمة وديوان عام جامعة الإسكندرية وأحياء وسط وشرق بالكامل مصابة، لافتاً إلى أن المستعمرة الأم هى سموحة، التى تسيطر عليها منذ 20 سنة، إلا أنها بدأت فى الظهور بشكل كبير فى المناطق المحيطة بسموحة.

وأشار «سليمان» إلى أن الهدف الرئيسى للمركز يكمن فى التعريف بالنمل الأبيض والتفريق بينه وسوس الخشب، والسعى لعدم تفاقم المشكلة، منتقداً ما تقوم شركات مكافحة النمل الأبيض غير المتخصصة، لأنها تعمل بطريقة غير متخصصة وغير احترافية.

وأوضح «سليمان» أن المستعمرات تنشط بشكل مخيف فى فصل الصيف، نظراً لارتفاع الحرارة وتشكل خطورة داهمة، لافتاً إلى أن مبنى ديوان الجامعة يواجه مستعمرة غير طبيعية.

ورداً على سؤال بشأن مخاوف من تسبب النمل الأبيض فى انهيار المنازل، قال، هذا الكلام غير صحيح، لأن النمل الأبيض لا يؤثر على الأساس، ولا علاقة له بانهيار البنايات وهذا الأمر مغلوط، فالنمل لا يأكل الأساس ويتحرك فى الطوب الحرارى والفراغات ولا يأكل الأسمنت، كونه يبحث فقط عن الفراغات بين الطوب والأسمنت للتحرك من خلالها. وأضاف «سليمان» أن النمل التحت أرضى من أخطر الأنواع، كون أعداده أكبر وينتقل من شقة إلى أخرى بسرعة لتكوين مستعمرات، ويوجد فى التربة قبل البناء ويخرج لعمل مستعمراته فى الأسقف والحوائط، مشيرا إلى أن هناك نوعين من النمل الأبيض، هما النمل الأبيض (الخشب الجاف)، وهو موجود فى مصر كلها من خلال الخشب المتعفن أو الأخشاب المستوردة، التى لم يتم تبخيرها ويصيب الأخشاب الجافة والأثاث الخشبية، ومستعمراته تصل إلى مئات الأفراد، وليس له اتصال بالأرض، ويمكن للمستعمرة احتلال قطعة خشب صغيرة، ويتم تكوين المستعمرة داخلها، حيث تقوم الحوريات بدور الشغالات، والنوع الثانى هو النمل الأبيض تحت الأرضى، وهى أنواع تعيش تحت سطح الأرض وتصل مستعمراتها إلى ملايين الأفراد، وينقسم النمل التحت أرضى إلى أنواع تعيش فى بيئات مختلفة، مشيراً إلى أن النمل الأبيض نوع من الحشرات المتنوعة بيئيا، وذات أهمية اقتصادية لأنه يتغذى على السليلوز، لا سيما فى الخشب، وينتشر فى جميع أنحاء العالم، وخاصة فى المنطقة الاستوائية، التى تفضل المواد النباتية العضوية.

وشدد «سليمان» على أنه لا يوجد تأثير للنمل الأبيض على أساسات المبانى الخرسانية، لكنه يأكل الخشب ويتغذى على المواد السليلوزية والبيوت القديمة والأسقف الخشبية وبإمكانه إصابة الحجرات والتنقل عبر طبقة لا تتعدى 10 سنتيمترات من طبقة النقاشة، التى تعلو المحارة، ويتنقل من حلق باب إلى آخر، ومن شباك إلى آخر، ويتحرك فى طبقة خفيفة وراء السيراميك، مشيراً إلى أن الأخطر هو النوع التحت أرضى.

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وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، إن إدارة المكافحة فى المديرية لديها إجراءات لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى، والتعامل من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد.

وأوضح «صالح أن المديرية تتحرك فى 3 اتجاهات، فيما يتعلق بحشرة النمل الأبيض، وهى الاتجاه الأول النمل الأبيض» فوق أرضى، حيث جرى مكافحة وعلاج 250 وحدة من إجمالى 275 وحدة تم الإبلاغ عنها، وتبين عدم وجود إصابة فى 35 وحدة، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2019 حتى 19 أغسطس 2020. وأشار «سليمان» إلى أنه بالنسبة للنمل الأبيض «تحت أرضى»، تم تنفيذ رش وقائى للأراضى المزمع البناء عليها، قبل البناء، بواقع 226 منشأة، واستخدام 1793 لتر مبيدات، تنوعت ما بين 47 منشأة فى حى المنتزه، و39 فى شرق، و36 فى العجمى، و35 فى وسط، و19 فى غرب، و6 فى الجمرك، و44 فى العامرية، مشيرا إلى أن المديرية تقوم برش علاجى للعمارات السكنية المصابة، وتم علاج عمارة مصابة فى حى وسط بـ7 لترات مبيد.