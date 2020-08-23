شكرا لقرائتكم خبر عن قصواء الخلالى تطلع على تجربة "تليفزيون الخليج 365" وتعد بتقديم "برنامج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الإعلامية قصواء الخلالى ، مقدمة برنامج المساء مع قصواء على قناة TEN، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، وتجولت داخل المؤسسة للتعرف على دورة العمل فى مختلف الأقسام وآليات العمل بداخلها، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ، رئيس تحرير الخليج 365، الذى رافقها فى جولة داخل صالة التحرير.

وتفقدت الإعلامية قصواء الخلالى، أقسام الجريدة المختلفة ، واستديو تليفزيون الخليج 365، وأبدت إعجابها بالتجربة الجديدة ، ووعدت بتقديم برنامج جديد لها على المنصة ، مؤكدة أنها تجربة رائدة ومتفردة وتقود مستقبل الصحافة التليفزيونية ، وتحدثت الإعلامية قصواء الخلالى ، خلال زيارتها استديو تليفزيون الخليج 365، مع مقدمي النشرات التليفزيون، وقدمت لهم مجموعة من النصائح من واقع خبرتها فى مجال الإعلام

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي ، برنامج المساء مع قصواء، الذى يهدف إلى زيادة الوعى الثقافي في المجتمع وزيادة والتفاعل مع محتوى الكتب المختلفة، والمساهمة بشكل مباشر على قدرة الإنسان في التفكير بعقلانية، إذ تعد الثقافة من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات، وتعكس حالة الوعي داخل المتجمع.

وسبق لقصواء الخلالى، العمل فى بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري بعد نجاحها في الاختبارات بتفوق وتم الاحتفاء بها كأول إعلامية من بدو محافظة مطروح تلتحق بالتلفزيون المصري، وقدمت نشرات الأخبار الرئيسية مثل التاسعة وأحداث 24 ساعة، وبرامج سياسية وإخبارية متعددة على شاشة ماسبيرو، قدمت التوك شو الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر" لسنوات ثم تلاها مجموعة برامج أخرى، بالإضافة إلى تقديم التوك شو السياسي المسائي اليومي "على اسم مصر" على شاشة التلفزيون المصري لمدة عامين ، كما عملت الإعلامية قصواء الخلالي مذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية .



زيارة قصواء الخلالى لتلفزيون الخليج 365

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زيارة قصواء الخلالى لليوم السابع



قصواء الخلالى بصالة تحرير الخليج 365



قصواء الخلالى



خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 وقصواء الخلالى



خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة الخليج 365 مع الإعلامية قصواء الخلالى