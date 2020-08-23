شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن إقامة القداسات أيام الجمعة بدءا من 11 سبتمبر بطاقة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة القداسات أيام الجمعة، وفتح الحضانات التابعة للكنيسة بطاقة 50%، وكذلك استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية. وقالت الكنيسة فى بيان لها منذ قليل، "إلحاقا لما صدر من بيانات سابقة بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلى، العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة، وذلك ابتدءا من الجمعة 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيانات المشار إليها أنفا".

وتابع بيان الكنيسة: "يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، وكذلك استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن فتح الكنائس بشكل جزئى بدءا من يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري، وذلك بعد 4 أشهر من الإغلاق الذى بدأ إبريل الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مؤكدة فى بيان رسمى أنه تقرر السماح بالفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الأكليل والجنازات بدءا من يوم الاثنين 3 أغسطس، لا يزيد عن فرد واحد فى كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".

وفسر البابا تواضروس الثاني، فى وقت سابق خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، آلية التباعد الاجتماعى قائلا، بعد افتتاح الكنائس اقترحنا أن تكون هناك "دكة" ‏لكل مصلى فى الكنيسة، فلو كنيسة تستوعب مثلا 50 دكة، فيجلس عليها 50 فرد ‏فقط بالتبادل، بمعنى أن يجلس أحد على الدكة والآخر فى الدكة التى تليه من الجهة ‏المقابلة، مضيفا اقترحنا أن ‏تكون عظات النهضة والكلمات الروحية عبر تطبيق زووم مشيرا إلى أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات ‏متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى.

