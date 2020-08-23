شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحداث الإرهابية.. إجازة استثنائية للعاملين في 5 مراكز شباب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على منح العاملين في 5 مراكز شبابية بإدارة رمانة، إجازة استثنائية بسبب الأحداث الإرهابية التي تشهدها القرى التي بها تلك المراكز.
وأكد كليب راشد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم منح العاملين في مراكز شباب رابعة والجناين وقاطية واقطية والمريح، إجازة استثنائية للأحداث التي تشهدها القرى التي بها مراكز الشباب، وحتى زوال السبب.
وشدد المحافظ على التيسير على أهالي القرى المضارة من الإرهاب بمركز ومدينة بئر العبد.
يذكر أن المحافظ قرر في السادس من أغسطس الجاري، منح الموظفين العاملين بمختلف الأجهزة المحلية ومديريات الخدمات داخل المحافظة والأجهزة التابعة لها من أبناء القرى الخمسة المضارة من الإرهاب بمركز بئر العبد(وهى قرى رابعة وقاطية واقطية والمريح والجناين) إجازة استثنائية، نظرا لظروف ترك أماكن إقامتهم بسبب الحادث الإرهابى، ولحين زوال السبب.
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