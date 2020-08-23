شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السياحة الثقافية»: استئناف الحركة تمنح قبلة الحياة للقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة لاستئناف حركة السياحة في مدن الصعيد والمقاصد الأثرية والمتاحف، تمنح قبلة الحياة من جديد لنشاط السياحة بالصعيد، لافتا إلى دعم لجنة تسويق السياحة الثقافية لها وتبني اللجنة لحملة لتوعية المواطن المحلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع استئناف النشاط مطلع سبتمبر.

وأضاف «عثمان» في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية يعد فرصة كبيرة لتنفيذ البرامج المشتركة التي تجمع بين السياحة الشاطئية الترفيه والسياحة الثقافية، في سياق من الضوابط المحدد لمواجهة فيروس كورونا.

و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن زيارة زوراب بولوليكاشيفلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، للمقصد السياحي المصري في أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا، هي دعم قوي للمقصد السياحي المصري، ورسالة للسائح المرتقب تؤكد على استقرار الوضع الصحي في مصر.

وقال «عثمان» إن مقاصد السياحة الثقافية في مصر متنوعة وجاذبه أيضا، وأحد أبرز العناصر التنافسية المميزة لمصر، لكن القطاع في حاجة لمزيد من تنظيم حملات التنشيط الأون لاين خاصة وأنها استطاعت أن تبقى على المقصد السياحي المصري وصورته الذهنية لدى السائح المرتقب.

ووجه «عثمان» الشكر إلى د. خالد العناني وزير السياحة والأثار على الجهد الذي تبذله الوزارة من أجل استئناف حركة السياحة في ظل الظرف الحالي، والمؤثر عالميا على قطاع السفر والسياحة، إلى جانب الجهد المبذول في ترميم وتجديد الأثار المصرية، مما يزيد من تنوعه ويزيد من شغف السائح بزيارتها.

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