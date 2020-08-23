شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: إعلان القاهرة برعاية السيسي وراء وقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، يعتبر استجابة لإعلان القاهرة، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد شرشر، في تصريحات، اليوم، أن إعلان القاهرة، برعاية الرئيس السيسي، جاء بمثابة خارطة طريق إنقاذ ليبيا من المرتزقة، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على أن منطقة سرت خطا أحمرا، ما دفع السراج للتأكيد على أن تلك المنطقة ستكون بها قوات شرطية لتأمين المقار الحكومية، لافتا إلى أن مصر أخذت على عاتقها الدفع بليبيا نحو الاستقرار في ظل التدخلات الأجنبية.

وأوضح النائب أن مصر برئاسة السيسي أصبح قوية في الداخل والخارج ولها صوتا مسموعا في صناعة القرار، حيث أن إعلان القاهرة جاء دعما لمبادرة برلين بشأن ليبيا.