شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني..نائب رئيس جامعة القناة يتفقد أعمال مكتب التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة ترحب بأبناءها طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة، والذي بدأ أعماله السبت الموافق ٢٢ إلى الأربعاء الموافق 26 أغسطس.

وطالبت الدكتورة ماجدة هجرس الطلاب وذويهم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة من ارتداء الكمامات والتباعد، وذلك حرصا على سلامتهم، متمنيه لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم، لافته إلى أن الاختيار الموفق للكلية بداية النجاح في الحياه العملية.

و قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمتابعة أعمال مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات المرحلة الأولى.

ولليوم الثاني على التوالي يستمر العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة من تمام الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة عصرا، بفريق عمل يقوده الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، والدكتور محمود فتحي مدير التنسيق اليدوي، والدكتور أحمد يحيي مدير التنسيق الاليكتروني.

كما حرص نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على تقديم الشكر للعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب والعاملين بإدارات الأمن ومركز تطوير التعليم، وذلك لتيسير الإجراءات على الطلاب.

وقال مسؤول بمكتب التنسيق إن إجمالي عدد الطلاب الذين قدموا أوراقهم بلغ 316 طالب وطالبة حتى الآن.

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