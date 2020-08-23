شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اتصالات يكشف أسس التحول الرقمي في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد زهنى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن التحول الرقمي يحتاج بشكل أساسي إلى سواعد شباب للقيام بهذا الدور، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي مبني على ثلاثة محاور أساسية ومهمة وتعتبر النواة الأساسية للتحول الرقمي.
وأضاف «زهني»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المحور الأول وهو البنية التحتية من إنترنت واتصالات وتكنولوجيا ولا بد من وجودها في البلد، لأن هذه الأدوات لا بد من وجودها لبناء التحول الرقمي المراد عمله.
وتابع: «المحور الثانى وهو التطبيقات والتى يتم استخدامها كى تجعل حياة المواطن أسهل يكون قادرا على تنفيذ كل الخدمات، سواء عن طريق الإنترنت أو الهاتف المحمول أو أي وسيلة عن طريق التكونولوجيا».
وأوضح أن المحور الثالث وهو المستخدم، بالإضافة إلى المنفذين لهذه البرامج والتطبيقات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية بذلت فيها الدولة المصرية مجهودًا كبيرًا ممثلة في وزارة الاتصالات والمعلومات، خاصة في أزمة جائحة كورونا.
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