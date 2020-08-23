شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يتابع أعما حل تسرب المياه بنفق ناصر بحي غرب شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق ناصر للمشاة بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن خطة المحافظة لتطوير (نفق ناصر- نفق النيل- نفق الجوازات)، بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تمثل أهمية لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

تشمل أعمال التطوير جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

كما وجه «الهجان»، بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل بعد افتتاحها، حيث تمثل تلك الأنفاق أهمية قصوى للمواطنين ويستخدمها آلاف العابرين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، وخلال الجولة أعطى المحافظ، تعليمات للقائمين على العمل بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.

كما تابع المحافظ حل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر ووضع أنسب الحلول الهندسية والعلمية لمعرفة مصدر ونوع المياه التي تتسرب داخل النفق، التقى المحافظ بالمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهره الكبرى وبعض من مسؤولي الشركة، وتم تحديد أنسب طرق علاج المشكلة سواء عن طريق حقن النفق أو تغيير خطوط المياه أو الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.

حل مشكلة تسرب المياه في إنفاق شبرا الخيمه

حل مشكلة تسرب المياه في إنفاق شبرا الخيمه

حل مشكلة تسرب المياه في إنفاق شبرا الخيمه