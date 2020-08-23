شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ القليوبية ترصد المتغيرات المكانية غير القانونية في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بعض قرى مركز ومدينة قليوب وبعض الوحدات المحليه بالمركز، حيث قامت بالمرور الميدانى على الوحدات المحلية ببلقس وطنان وسنديون وناي، بالاضافة إلى المدينة، لتفقد وبحث نقاط المتغيرات ومتابعه اتخاذ الإجراءات القانونيه للمتغيرات الغير قانونية، بحضور مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب والمهندسة رانيا هارون مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وتابعت «ريان» تفعيل منظومه ربط المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبيه مع مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحه العسكريه ووحدات المتغيرات المكانية الفرعيه بمراكز المحافظة، بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، علاوة على تشكيل لجان بكل مركز ومدينة لمتابعه أعمال المتغيرات والوقوف على أي معوقات تعوق تنفيذ المنظومه بكفاءة ودقه وشفافيه

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