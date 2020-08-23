رئيس جامعة دمنهور يُكرِّم ١٢ طالبَا لجهودهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور يُكرِّم ١٢ طالبَا لجهودهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بتكريم ١٢ طالبًا وطالبة من طلاب الجامعة لجهودهم المبذولة فى حث الناخبين علي المشاركة الايجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ فى محافظة البحيرة، قاائلاً «كانوا مثالاً مشرفا ينم على مدى الوطنية والإنتماء لجامعة دمنهور» .
ووجه الدكتور «صالح» الشكر الي الطلاب المُكرمين ممثلين عن زملائهم بالجامعة لدورهم فى توعية المواطنين بطرق مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة الانتخابات ودعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المشاركة فى الانتخابات، مؤكدًا على أن مصر والمصريين سيظلون دائما متحدين متكاتفين، وستظل جامعة دمنهور متواصلة مع المجتمع تحت شعار «جامعة بلا أسوا».
وأشار «رئيس الجامعة» الى دور طلاب جامعة دمنهور، أثناء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، أظهر قيم الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب عن طريق حثهم لكافة طوائف المجتمع المختلفة للنزول من أجل المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، والقيام بإجراء ٢٠ الف اتصال هاتفى بالمواطنين لدعوتهم للمشاركة الإيجابية، وكذلك تنظيم سلسلة بشرية ومسيرة فى شوارع مدينة دمنهور، من أجل حث المواطنين على المشاركة الإيجابية.
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