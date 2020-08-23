شكرا لقرائتكم خبر عن 120 محضر تمويني منهم 36 للمخابز في حملة تموينية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية عن قيام عدد من الحملات التموينية خلال يومين، أسفرت عن تحرير 120 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة منهم 36 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و84 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف «الجمال»، من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير 9 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمركزي منوف وبركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعرالرسمي .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.