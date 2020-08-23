إزالة كافتيريا متعدية على خط التنظيم وبدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة كافتيريا مقامة بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم على مساحة 80م2 بحي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى محل مخالف. وأكد «الهجان»، أنه لا تهاون في التصدي لكافة صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والإشغالات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزاراء لاستعادة حق الشعب وهيبة الدولة من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة والمباني المخالفة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة، ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وبالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة وحق الشعب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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