شكرا لقرائتكم خبر عن استخدموا المياه الباردة في الشطف.. خطوات ترشيد استهلاك الغسالات تخفيضًا لقيمة الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاكهم من أجل خفض فاتورة الكهرباء، لافتة إلى أنه يمكن من خلال إتباع الإرشادات التالية خفض نسبة 20% من الطاقة التي يتم استهلاكها في الغسالات الأوتوماتيكية وهي

لا تقم بالتشغيل إلا عند إمتلاء الغسالة فإنها عادة تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون عند إستخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جداً فقط.

استخدم دائما مياه باردة في عملية الشطف.

افصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام.

عند شراء الغسالة إختر الغسالة الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

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