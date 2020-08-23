شكرا لقرائتكم خبر عن بينها سيف من العصر الأموي.. ضبط أمريكي متلبسًا بتهريب آثار من عصور مختلفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أسلحة بيضاء، وسيف أثري من العصر الأموي، وقطع أثرية من عصور مختلفة، وملابس عسكرية، ومخدرات، وطائرة تجسس، أخفاها راكب أمريكي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عن طريق ألمانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، واتُخذت الإجراءات القانونية معه.

الجمارك تحبط محاولات تهريب أسلحة و آثار

الجمارك تحبط محاولات تهريب أسلحة و آثار

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا، اشتبه كل من حسين هيكل، نائب مدير الإدارة بالجمارك وسامح زاهر، مأمور الجمرك في راكب أمريكي من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت، وقام يوسف المنشاوي، مأمور الفحص بالأشعة، بالكشف على حقائبه، وتبين أنها تحوي كمية كبيرة من الأجسام الغريبة مختلفة الأحجام.

الجمارك تحبط محاولات تهريب أسلحة و آثار

الجمارك تحبط محاولات تهريب أسلحة و آثار

وقرر كل من أحمد سيد وأحمد الدلهماوي، ومديري الحركة بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت كلا من: وائل عيد ونجاح لطفي، مأموري الجمارك، عثرت معه على 44 قطعة أثرية من عصور مختلفة، و17 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، و7 قطع ملابس عسكرية، و134.8 جرام مخدرات «حشيش وماريجوانا».

الجمارك تحبط محاولات تهريب أسلحة و آثار

وقرر أحمد على، مدير الإدارة بالجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار، تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.