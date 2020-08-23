شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 55 آيفون في مطار القاهرة بحيازة راكب قادم من دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها، اخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وأثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه احمد على مدير الادارة بالجمارك في راكب يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه، وقرر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك تشكيل لجنة من نجاح لطفي، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد سيد، رئيس القسم لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 55 هاتفا محمولا ماركة آيفون، وإكسسوارات محمول.

واتُخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.

ضبط هواتف محمولة قادمة من دبى - صورة أرشيفية

ضبط هواتف محمولة قادمة من دبى - صورة أرشيفية

ضبط هواتف محمولة قادمة من دبى - صورة أرشيفية

ضبط هواتف محمولة قادمة من دبى - صورة أرشيفية

ضبط هواتف محمولة قادمة من دبى - صورة أرشيفية

ضبط هواتف محمولة قادمة من دبى - صورة أرشيفية