شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: المركز الوطنى للبنية المعلوماتية يصور مصر بالكامل ويرصد الأعمال الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير اللتخطيط لشئون التحول الرقمى، إن افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، بهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى، أن "المركز يعتمد على محورين هامين الأول تصوير الأقمار الصناعية ومن خلاله أحصل يوميا على صور لكامل جمهورية مصر العربية بجودة 3 أمتار ومن خلال هذه الصور استطيع أن أرصد التغيرات الموجودة على الأرض واستطيع إرسالها إلى الجهات المختصة".

وأضاف: "تستطيع أجهزة الدولة تحدد التغيرات من خلال الصور التي يتم التقاطها وتحديد إذا كانت التغيرات مخالفات من عدمه واستطيع أن أحدد الأماكن التي يتم التنمية فيها، ويتم حاليا إتاحة كل البيانات لجميع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة أو غيرها وكنا نستغرق وقتا كبيرا في الحصول على هذه المعلومات".